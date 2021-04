Colombe e uova di Pasqua per l'Hospice: tanta generosità, raccolti 8mila euro

I risultati sono stati decisamente positivi, specie per le colombe, proposte quest’anno per la prima volta

Si è conclusa l’iniziativa pasquale di raccolta fondi, promossa dall’associazione Amici dell’Hospice, tramite la vendita solidale di Uova di Cioccolata e Colombe artigianali, per sostenere le attività di assistenza sanitaria presso gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e in assistenza domiciliare. I risultati sono stati decisamente positivi, specie per le colombe, proposte quest’anno per la prima volta, rispetto alle Uova di Cioccolata, già sperimentate in passato. Complessivamente sono state distribuite ben 495 colombe e 900 uova di cioccolata, che hanno prodotto risorse per l’associazione di circa 8mila euro.

“Desidero ringraziare - ha affermato Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice - Sara Pirotti, che ha gestito tutta l’iniziativa, le aziende fornitrici dei prodotti (Flamigni di Forlì e Dolciaria Baiocchi di Ravenna) e le Parrocchie di Forlimpopoli, (nella foto il banchetto alla Chiesa di San Ruffillo, ndr) Capocolle, San Benedetto (Forlì), il Rotary Club Tre Valli, Elena di Parrucchieri Filergiti, l’azienda Celanese e il Circolo Arci di Villa Rotta per l’impegno profuso nella vendita solidale. Il ringraziamento è esteso, ovviamente anche a tutte le persone che hanno acquistato i prodotti dolciari. Le risorse raccolte sono oltremodo preziose per confermare le attività della nostra associazione a sostegno delle persone con patologie inguaribili presso gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e in assistenza domiciliare, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui le tradizionali manifestazioni pubbliche di raccolta fondi sono purtroppo sospese".