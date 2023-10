Colpito da un attrezzo: paura per un anziano, attivata anche l'elimedica

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì per un incidente domestico che ha visto coinvolto un anziano. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 in via Seganti. Per cause da chiarire, l'uomo è stato colpito da un attrezzo mentre stava effettuando alcuni lavori nel cortile di un'area privata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 con l'elimedica. Fortunatamente le lesioni non erano tali da richiedere un trasporto con il velivolo di "Romagna Soccorso". Il ferito è stato comunque trasportato in ospedale con l'ambulanza per le cure del caso.