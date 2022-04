Colpo di coda dell'inverno: l'aria fredda dall'Artico porta la neve anche in alta collina

Colpo di coda dell'inverno. Dopo le abbondanti precipitazioni tra mercoledì e giovedì, con picchi anche di 80 millimetri nel crinale, come annunciato nei giorni scorsi dagli esperti meteo è tornata anche la neve. E' stato un bianco risveglio, quello di sabato, per l'Appennino romagnolo, con la neve caduta nel cuore della notte e che si è spinta anche a quote di alta collina. I fiocchi sono caduti abbondanti in Campigna, ma hanno imbiancato anche il Passo del Muraglione. A favorire il ritorno della "dama bianca" una discesa di aria fredda di matrice artica, che ha ha portato alla formazione di un minimo depressionario sull'alto Tirreno.

Il suo moto antiorario ha portato ad un'intensificazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali lungo la dorsale nella giornata di venerdì e poi a precipitazioni convettive, che hanno assunto carattere nevoso poichè in quota ha fatto il suo ingresso aria particolarmente fredda. Il weekend trascorrerà all'insegna della variabilità, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti, che potranno dar luogo a scrosci di pioggia, nevosi sui rilievi. Da martedì, annuncia l'Arpae, "è atteso un deciso miglioramento con tempo in prevalenza soleggiato per le rimanenti giornate. Le temperature, inizialmente stazionarie ed inferiori alle medie del periodo, tenderanno gradualmente ad aumentare in maniera più marcata a termine periodo".

Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno ridimensionato il deficit idrico che la Romagna si porta dietro da un 2021 non troppo generoso di piogge. Cresce il volume della diga di Ridracoli, salito oltre l'80% della capienza totale. Il livello è salito oltre quota 550 metri, a sette metri dalla tracimazione.

Nell'immagine la neve sul Monte Falco