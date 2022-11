La malsana idea di "coltivare droga" nel giardino di casa stoppata dalla Guardia di Finanza: sequestrate due piante di marijuana

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forlì, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio svolto nei giorni scorsi, hanno sequestrato due piante di marijuana di oltre un metro ciascuna e denunciato a piede libero una persona. Si tratta di un 30enne forlivese, incensurato, finito nel mirino dei Finanzieri per la malsana idea di «coltivare droga».

Nel corso delle suddette attività di controllo, i militari del Gruppo di Forlì hanno infatti notato, all’interno di un giardino di una villetta poco distante dal centro cittadino, alcune piante che, per forma e struttura, apparivano molto simili a quelle della canapa indiana. A confermare i sospetti di una possibile coltivazione domestica di droga è stata anche la presenza di un gazebo in legno, al cui interno i Finanzieri hanno visto che era stato predisposto un impianto di riscaldamento e di ventilazione attraverso l’uso di alcuni faretti alogeni a raggi UV e di un ventilatore. È stato così che i militari sono risaliti all’occupante, il quale - incalzato da una serie di domande - ha manifestato subito evidenti segni di nervosismo e insofferenza, che hanno indotto i Finanzieri a perquisire l’abitazione.

All’interno i militari hanno così rinvenuto le due piante in piena fioritura, oltre a varie grammature di foglie e fioriture essiccate e trinciate, poi risultate positive al preliminare drop-test per la verifica del principio attivo.

Oltre alle stesse piante, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intero sistema di riscaldamento, composto da tre lampade alogene, un impianto di areazione e un pannello solare, tutti adoperati per consentire la crescita in tempi brevi della marijuana. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Forlì per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione condotta testimonia come resti sempre alta l’attenzione e continuo l’impegno del Corpo nella lotta all’illecita detenzione di droghe, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.