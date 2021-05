Colto da un malore mentre passeggia con la famiglia in montagna: portato in ospedale

Attimi di paura domenica pomeriggio nei pressi della Diga di Ridracoli. Un uomo di 42 anni residente a San Giovanni in Marignano si trovava con la famiglia a fare una passeggiata, quando improvvisamente intorno alle 16 è stato colto da malore accusando delle fastidiose vertigini che non gli consentivano di stare in posizione eretta. I famigliari hanno subito chiamato il 118 e sul posto è stata inviata l’ambulanza di Santa Sofia, la squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco.

Il paziente, raggiunto dai soccorritori, dal personale medico e infermieristico, è stato valutato e trattato farmacologicamente. Dopo la stabilizzazione, il 42enne è stato posizionato sulla barella portantina e, con tecniche alpinistiche, è stato calato fino alla strada e consegnato al personale dell’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Santa Sofia in codice di bassa gravità.