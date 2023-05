Comandante della Polizia Locale, scontro in consiglio: “Figura di fiducia del sindaco, indetta una nuova selezione"

La nomina del nuovo comandante della Polizia locale, ruolo vacante dall’1 gennaio 2022, al centro del question time presentato in consiglio comunale dal gruppo di opposizione Forlì e Co, dopo la rinuncia del candidato individuato nel mese di aprile e l’avvio di una nuova selezione.

“Dopo l’uscita dall’Unione dei Comuni della Romagna forlivese è stato ricostituito il Corpo di polizia locale del Comune di Forlì che ancora risulta privo della figura del comandante - fanno notare i consiglieri di Forlì e Co. - anomalia già sollevata dalle organizzazioni sindacali. Il 21 aprile il Comune ha indetto una nuova selezione pubblica ma non ci risulta che abbia interpellato il secondo candidato, già individuato dalla Commissione, per chiederne la disponibilità ad assumere l’incarico e risolvere la questione in tempi rapidi”.

La risposta è arrivata dall’assessora agli Affari generali, Maria Pia Baroni, che ha sottolineato il tenore fiduciario dell’incarico, in capo al sindaco, e ha assicurato tempi brevi per la nuova nomina in base all selezione indetta il 21 aprile.

“La proceduta ha un carattere fiduciario sulla base di precisi requisiti - ha detto Baroni -. Ed è il sindaco, a seguito di questa procedura, a individuare il candidato con il profilo in linea con l’incarico". Procedura che è stata nuovamente attivata nel mese di aprile. Il 22 maggio scadrà il termine per la presentazione delle candidature e l’8 e il 9 giugno prossimi si svolgeranno i colloqui con la commissione preposta.

Il tema ha visto anche il botta e risposta tra il consigliere di Forlì e Co, Federico Morgagni, e il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, in merito a un secondo question time relativo alle “problematiche del corpo di Polizia locale”, tra cui vengono enumerate le “carenze di organico, i turni scoperti e le risorse economiche insufficienti per mezzi e attrezzature”.

“Forlì è una delle città più sicure della Romagna - ha detto Mezzacapo - grazie alla presenza di 100 agenti di polizia locale e non presenta criticità”. Il vicesindaco ha inoltre annunciato un rafforzamento delle risorse e del personale con l’assunzione di 8 nuovi agenti e di 5 ispettori, oltrema anche con il turnover di agenti da graduatorie “recentemente approvate”.

Il Comune ha stanziato, inoltre, 150 mila euro per l’acquisto di automezzi, rinnovando il parco auto e le divise degli agenti. “Le figure apicali del corpo di Polizia ci sono e sono due - ha detto Mezzacapo - e stanno lavorando molto bene, pur avendo ereditato una situazione critica. Il Corpo di polizia locale ha fatto passi da gigante dopo l’uscita dall’Unione dei Comuni, in attesa della nomina del nuovo comandante che avverrà in tempi brevissimi”.