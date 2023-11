Come l'alluvione ha sfigurato il paesaggio: il progetto fotografico vince la selezione del ministero della Cultura

Il progetto fotografico “Romagna Sfigurata” è risultato vincitore della selezione di "Strategia Fotografia 2023" del Ministero della Cultura, un'iniziativa destinata all’acquisizione, produzione, conservazione e valorizzazione della fotografia e del patrimonio fotografico italiano. Il progetto è stato promosso dall'associazione Nuova Civiltà delle Macchine con la fotografa Silvia Camporesi ed avvalendosi della consulenza scientifica di Sauro Turroni. Altro partner del progetto è il Museo del Comune di Rimini che sarà il destinatario, catalogatore e conservatore di 20 opere fotografiche di Silvia Camporesi.

Silvia Camporesi e Sauro Turroni si sono impegnati anche in un'iniziativa simile: la mostra “Sommersi Salvati” inaugurata nei locali del seminario di Forlì, dedicata ai libri salvati dal fango nei sotterranei dell'istituto religioso di via Lunga. Ed ora si sono impegnati in nuovo progetto che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero. Il progetto, infatti, è risultato vincitore dell’avviso di "Strategia Fotografia" è stato ammesso al finanziamento per un importo di 39.880 euro, deliberato dalla commissione di valutazione.

L’associazione Nuova Civiltà delle Macchine vede in questo progetto un prolungamento dell’impegno dedicato all’approfondimento della tematica degli “Eventi climatici estremi e realtà locali”. C’è una iniziativa in corso che ha portato a Forlì l’allestimento della mostra “Segni e suoni di Vaia” (inaugurata il 28 settembre in via Valverde-15 e che resterà aperta fino al 3 dicembre). Parallelamente alla mostra è in corso di attuazione un ciclo di incontri che si tiene presso l’aula magna dell’Itt Marconi. Gli incontri, indirizzati primariamente al mondo della scuola (ma aperti a tutta la cittadinanza), sono stati organizzati insieme al Cnr e Arpae, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e si vogliono caratterizzare per una impostazione scientifico–conoscitiva e una finalità di formazione all’educazione ambientale.

Il progetto fotografico è dedicato alle conseguenze dell’alluvione sui paesaggi della Romagna, alterati nell’aspetto e nella geografia. La ricognizione rappresenterà non solo le alterazioni subite dal paesaggio agrario, risultato dell’interazione tra uomo e ambiente, ma anche le modifiche impresse su boschi, calanchi e sugli stessi fiumi. L’obiettivo è creare una mappatura dei segni che connotano il nuovo paesaggio della Romagna, costituendo un progetto dal valore artistico e al contempo documentale. Gli esiti di questa rilevazione saranno messi a confronto con la documentazione esistente presso l’Istituto Beni Culturali della Regione, raccolta per la programmazione degli interventi di tutela in Emilia-Romagna.

Il progetto produrrà un ampio corpus di immagini, 20 delle quali andranno ad incrementare la "Raccolta della Fotografia" del Museo del Comune di Rimini. Sono previste diverse attività di valorizzazione e divulgazione delle foto prodotte: la pubblicazione di un libro contenente le foto dell'indagine con l’introduzione del prof. Farinelli e una nota del curatore scientifico Sauro Turroni; due mostre, una a Rimini (giugno-agosto 2024) e una a Forlì (settembre-ottobre 2024). Durante il periodo delle esposizioni saranno organizzati incontri di presentazione del progetto e degli output prodotti con il coinvolgimento di esperti delle diverse tematiche affrontate ed anche presentazioni del libro con la partecipazione dell'autrice e di esperti d'arte, di paesaggio e di ambiente.