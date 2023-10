L’importanza del massaggio cardiaco: un incontro per bimbi e giovani per imparare a salvare le vite

Nella settimana internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (16-22 ottobre), il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in collaborazione con il gruppo Viva! di Forlì, il Centro studi Aziendale per il volontariato e la solidarietà "Giovanni Donati" e Italian Resuscitation Council (Irc), porta a Forlì un progetto che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare e formare la popolazione scolastica, di promuovere comportamenti adeguati nella gestione delle emergenze cardiorespiratorie e promuovere attività di primo soccorso attraverso la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e l’utilizzo di nuove tecnologie, molto vicine alle abitudini dei giovanissimi. L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre, dalle 16.30 alle 19.00, alla Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30). Prima di partecipare ricordati di scaricare l’App: per ragazzi di scuola secondaria e adulti al link https://www.ircouncil.it/progetti/school-of-cpr-vr, mentre per bambini della scuola primaria al link https://www.ircouncil.it/progetti/un-pic-nic-mozzafiato-vr/. Per informazioni : 0543 712667 – centrofamiglie@comune.forli.fc.it