Come raggiungere il centro vaccini? Ecco i numeri da chiamare per chi non può spostarsi da solo

Il Comune di Forlì, al fine di supportare l’attuazione del Piano vaccinale Covid-19, ha promosso un servizio volontario di accompagnamento al centro vaccinale della Fiera a favore dei cittadini forlivesi ultraottantenni, che abbiano difficoltà a raggiungere autonomamente o tramite familiari e caregiver. “Ferma restando la possibilità di usufruire del servizio dell’Ausl di Romagna di vaccinazione a domicilio per i cittadini ultraottantenni impossibilitati a muoversi e a recarsi al punto vaccinale, l'amministrazione comunale ha deciso di promuovere un accordo con le associazioni che hanno messo a disposizione i propri volontari e mezzi di trasporto per dare un servizio di accompagnamento che partirà dalla prossima settimana”, spiega l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari.

“In questo modo - spiega Tassinari - riusciamo a garantire una copertura aggiuntiva e gratuita in termini di trasporto e accompagnamento delle categorie più fragili, sole ed emarginate che hanno diritto, in questa fase, alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Si tratta di un servizio ragionato e programmato con il mondo del volontariato e il gruppo di Sos Taxi che ci permettere di fare un passo in avanti verso il completamento della campagna di vaccinazione della generazione più colpita dalla letalità della pandemia. In questo prezioso percorso, riteniamo giusto e necessario fare la nostra parte ragionando sugli strumenti di sostegno più opportuni e dando la precedenza alle persone più a rischio".

"Questa misura - conclude Tassinari - si affianca a quella già in corso promossa con il servizio taxi di Forlì che intende favorire forme alternative di mobilità cittadina anche rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici di linea compensando, al contempo, le maggiori difficoltà di spostamento di fasce vulnerabili della popolazione". Gli anziani che hanno difficoltà a muoversi o non hanno nessuno che li possa accompagnare al punto vaccinale possono quindi usufruire della corsa agevolata in taxi telefonando ai numeri di seguito indicati: 0543-31111 – Consorzio Taxi Forlì; 0543 – 1908041 – Taxi Santi Ivan.Altri servizi vengono erogati dalle associazioni in giorni e orari prefissati, con le prenotazioni che che saranno accolte nei limiti della disponibilità di volontari e mezzi. Tali informazioni saranno disponibili anche sul sito web del Comune di Forlì, oppure potranno essere richieste telefonicamente agli Sportelli del Comune di Forlì: Sportello Sociale telefono 0543 712888; Sportello Anziani telelefono 0543 712786.

Gli altri contatti telefonici

Auser Volontariato: 0543401818. Prenotazioni: Lunedì – mercoledì – venerdì dalle 09:30 alle 11:30 (negli altri giorni è attiva una segreteria cui poter lasciare un messaggio)

Confraternita di misericordia 0543818252. Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30. Anche trasporto disabili

Croce rossa Italiana – Comitato di Forlì 3387266283. Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13. Anche trasporto disabili



Gruppo Volontari Sos taxi 3402215515. . Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 15. Anche trasporto disabili