Come ridurre il rumore in città? Piano comunale depositato per le osservazioni

La giunta di Forlì ha approvato il piano d'Azione dell'agglomerato di Forlì. La direttiva europea sulla gestione del rumore ambientale stabilisce l'obbligo, per gli agglomerati urbani con popolazione superiore ai 100mila abitanti, di redigere, in base ai risultati della mappatura acustica, i piani d'azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. L'elaborazione del secondo Aggiornamento del piano d'Azione rappresenta una messa a sistema degli interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale, valutandone gli effetti in termini di riduzione dell'inquinamento acustico. Tali interventi, una volta messi in opera, potranno risolvere in parte le criticità acustiche dell'agglomerato di Forlì.

Il Piano non ha le caratteristiche vere e proprie di uno strumento di pianificazione, ma rappresenta una ricognizione degli interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale fino al 2029, anno in cui è previsto il prossimo step di aggiornamento del Piano. Il Piano pertanto è depositato e consultabile sul sito internet istituzionale del comune di Forlì e sulla pagina web dell’albo pretorio al seguente indirizzo: https://trasparenza.comune.forli.fc.it/web/trasparenza/storico-delibere/-/papca/display/424027?p_auth=sSrfEBzx

Entro la scadenza del termine di deposito pari a 45 giorni, ovvero entro il 15 marzo 2024, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del Piano, indirizzandole all'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Urbanistica - Area Servizi all'impresa e al Territorio del Comune di Forlì tramite invio via pec:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it o tramite consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00) all’Ufficio Protocollo. Le osservazioni dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura: II° Aggiornamento Piano d'Azione dell'agglomerato di Forlì – anno 2024 – presentazione osservazione.