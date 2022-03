Caro benzina e metano: dallo stile di guida alle velocità, i consigli per risparmiare sul pieno

Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Sono infatti stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" contenenti le norme che ne riducono il prezzo, che entrano in vigore da oggi. La riduzione delle accise, e quindi del prezzo dei carburanti, avrà la durata di 30 giorni. Ma è previsto che fino al 31 dicembre di quest'anno le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale. Con i tempi che corrono non è banale seguire alcuni consigli che aiutano nel risparmio del carburante. I consumi sono collegati alle prestazioni dell’auto, ma anche dello stile di guida del conducente e da altri fattori come il tipo di strada che si percorre.

I consigli per risparmiare

Qualche accorgimento per cercare di risparmiare sul pieno può essere sicuramente messo in pratica. Il primo è banalmente quello di rifornirsi alla pompa più conveniente. In questo caso la tecnologica ci viene in aiuto. Già da qualche anno esistono applicazioni sviluppate per gli smartphone (nella maggior parte dei casi disponibili sia per gli utenti iOS che per quelli Android) che in tempo reale segnalano i prezzi dei carburanti in tempo reale (vedi lista in basso). Un altro modo per risparmiare sul pieno è semplicemente quello di consumare meno. Come? Non soltanto cercando di prendere l'auto il meno possibile (cosa che giova anche alla nostra salute), ma adottando uno stile di guida meno aggressivo.

Il consiglio è quello di effettuare accelerate graduali, evitando brusche frenate e cambi di marce inutili. A bordo è consigliabile tenere un carico moderato, evitando di portarsi dietro oggetti (magari pesanti) che potremmo tranquillamente lasciare a casa. Il climatizzatore può assorbire in maniera pesante sul consumo della benzina arrivando fino al 10% in autostrada e al 25% in città. Si tratta di uno stile guida che molti adottano già, laddove altri automobilisti sono stati finora meno attenti al risparmio. Proprio per questi ultimi il momento è più che mai propizio per cambiare stile di guida.

Dunque è buona norma provare a guidare in maniera fluida evitando di tirare le marce e di superare i 2.500/3.000 giri del motore. Il solo fatto di prediligere le marce alte può farci risparmiare il 10% del carburante. In poche parole è consigliata una guida più rilassata. Più i giri del motore sono bassi e più i consumi sono elevati. E’ inoltre utile mettere in moto senza premere troppo sull’acceleratore, sfruttare il freno motore decelerando e sollevare lentamente la frizione dopo aver scalato la marcia. E' consigliato mantenere una velocità moderata e costante. Se in autostrada si riduce la velocità da 130 a 120 chilometri orari si può risparmiare fino a cinque litri di benzina su una distanza di 500 chilometri.

Altro consiglio è quello di limitare l’uso dei finestrini aperti alle alte velocità: diminuendo l’attrito dell'auto si riduce il consumo di carburante. Anche la pressione degli pneumatici è importante: se le gomme non sono gonfie al punto giusto si consuma tra l’1% e il 2% in più. Senza dimenticare che quando è possibile l'auto andrebbe lasciata a casa: se dobbiamo fare solo qualche centinaio di metri, è consigliabile percorrerli a piedi. Ne gioverà il nostro fisico e anche l'ambiente, oltre che il nostro portafogli.

Le app per confrontare i prezzi

Tornando alla scelta del distributore - come riporta Today.it - la tecnologia ci viene in aiuto ed esistono apposite app per smartphone che possono orientarci nella scelta:

- Prezzi Benzina: disponibile per Android e iOS e provvista di sito, è una delle app di questa tipologia in assoluto più diffuse. Al suo interno si può trovare la lista dei distributori con i relativi prezzi dei carburanti, aggiornati in tempo reale

- Fuelio: disponibile per Android e iOS, quest'app attraverso l'interazione con Google Maps, Drive e Dropbox, provvede a a monitorare il chilometraggio, i consumi e i prezzi del carburante. Ha anche funzioni da promemoria con cui tenere traccia dei costi

- Fuel Flash: disponibile per utenti Android, mostra i prezzi di oltre 60.000 stazioni di rifornimento in Italia, Francia, Austria, Germania, Portogallo e Spagna

- Gaspal: disponibile per Android e iOS, permette di conoscere il prezzo di tutte le stazioni di servizio in pochi secondi e guida nella navigazione verso il distributore scelto. Consente inoltre di registrare e monitorare le spese per il carburante

- Ecomotori: disponibile per Android e iOS e di un sito, quest'app la mappa dei distributori di metano e GPL oltre a quelle delle colonnine elettriche, segnalando i prezzi più convenienti

- IlPieno2: disponibile per Android, è un'app utile per tenere traccia delle spese di rifornimento e manutenzione del veicolo ma ha recentemente aggiunto la funzione di ricerca dei distributori più economici in Italia, Francia, Spagna, Germania e Austria

- BenzinLitre: disponibile per Android, mostra i prezzi più convenienti di GPL, benzina, diesel, metano e elettrico.