Come salvare il cuore in caso di arresto cardiaco: formati dodici militari al Secondo Gruppo dell'Aeronautica Militare

Corso di rianimazione cardiopolmonare di base al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì. L'attività, organizzata organizzato dal Servizio Locale di Prevenzione e Protezione e Tutela Ambientale in collaborazione con personale del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano della Croce Rossa Italiana, ha visto la formazione di dodici militari che svolgono la mansione aggiuntiva di addetto alle squadre di pronto intervento per emergenza sanitaria.

Durante l’attività formativa sono state illustrate dal personale del Corpo Militare della Croce Rossa le tecniche di intervento con addestramento pratico da attuare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree sia per gli adulti che per pazienti in età pediatrica, e l'utilizzo del defibrillatore. I compiti del Secondo Gruppo, proprio per le sua attività manutentive, prevedono necessariamente la severa osservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A quest’attività viene prestata la massima attenzione, nella formazione e gestione del personale che dev’essere in grado di intervenire in caso di emergenza e primo soccorso.

La prevenzione e la protezione sono attività imprescindibili per la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, al raggiungimento dei compiti istituzionali ed è un’attività fondamentale per l’Aeronautica Militare che, con la propria organizzazione e la supervisione da parte delle Superiori Autorità, garantisce gli strumenti più idonei per la formazione del proprio personale. Il corso, infatti, è frutto di una convenzione tra il Ministero della Difesa e la Croce Rossa Italiana che mette in campi i propri docenti al servizio delle Forze Armate.