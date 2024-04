Come si allestisce una mostra? Che cos’è il tatuaggio? Al via la terza edizione di "Arte fuoriclasse"

Gli studenti incontrano i professionisti di materie artistiche contemporanee negli spazi della Fabbrica delle Candele di Forlì. È un momento rivolto a coloro che si interrogano sul futuro professionale nel mondo delle arti o che hanno la curiosità di conoscere le professioni legate alla progettazione e comunicazione artistica e culturale. Alla Fabbrica delle Candele avremo l’opportunità di toccare con mano il lavoro che svolgono i professionisti, conoscere percorsi concreti e dimostrativi e apprendere dall’esperienza diretta. È l’occasione per dialogare in modo informale, catturare consigli pratici, scoprire le metamorfosi del mondo dell’arte, conoscere da vicino le pratiche ad esso connesse.

Giovedì - "Lo spazio disegnato" con Claudio Ballestracci

Come prende vita l’allestimento di un museo o di una mostra? Sarà possibile immergersi nel processo creativo di chi lo progetta, conoscerne le riflessioni, visionare i disegni e scoprire le annotazioni. I partecipanti entreranno nel vivo dell’esperienza creativa, raramente condivisa, di chi progetta un allestimento artistico e il percorso espositivo. Da questo itinerario affiora la cultura di un intero territorio a comporre un paesaggio di personaggi straordinari, avventure inattese e invenzioni folgoranti. Claudio Ballestracci artista, esploratore di storia e storie della cultura, con una predilezione per il mondo del libro, è autore di Con mano che vede, disegnare per allestire. Il suo lavoro consiste nella progettazione di allestimenti permanenti e temporanei di musei, fra questi il Musée Rabelais a Chinon, la Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria-Igea Marina, il Museo Francesco Baracca e quello di Rossini a Lugo. Autore di scenografie e progetti in ambito teatrale, si occupa anche di architettura attraverso proposte che vertono sulla relazione fra natura e paesaggio, luce e ambiente.

Venerdì - "Il segno sulla pelle" con Silvia Pretto

Che cos’è il tatuaggio? Silvia Princess Art accompagnerà alla scoperta del tatuaggio e del corpo simbolico consapevole. E spiegherà come attraverso segno e colore si disvela il rapporto sinergico tra arte e corpo. Farà entrare nel suo mondo immaginario e poetico, spesso popolato da fiori e piante, per esplorare la valenza olistica del tatuaggio, un’espressione artistica in continua evoluzione, dalla storia antica fino alla contemporaneità. Silvia Princess Art tatuatrice, intraprende questa strada circa trent’anni fa, quando ancora gli studi di tatuaggio erano rari e si costruivano in proprio gli strumenti, si saldavano gli aghi da sterilizzare, si preparavano i colori in polveri sfuse da diluire, con un lavoro lento e accurato, artigianale e rituale. Il suo stile nasce dall’innata passione per l’Arte e dal grande amore per gli esseri umani. Nel 2010 Silvia consegue il diploma dell’Istituto InnerTeam della Scuola di Counseling, indirizzo Voice Dialogue con una tesi sul significato psicologico del tatuaggio. Collabora con rinomati studi in tutta Italia ed è Guest Artist internazionale.

Sabato - "Effetti speciali e sinergie creative" con Marco Vandini

Quali sono le skill necessarie per maneggiare l’animazione, gli effetti speciali, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale? Si andrà a conoscere tutte le fasi della lavorazione digitale partendo dal disegno, passando per la fotoricostruzione (photoshop), l’animazione 2D e la creazione di un ambiente 3D (after effects), fino ad avventurarci tra gli strumenti dell’AI. Si scoprirà come le passioni possono valorizzare il tuo potenziale creativo e inserirsi attivamente nel flusso di lavoro professionale digitale. Marco Vandini disegnatore, videomaker e vfx artist è da 13 anni art director di 3pix, la sua azienda di produzione video. Appassionato di fumetto, cinema, batteria, giochi da tavolo e gaming, dopo il diploma artistico e la laurea in Industrial Design, dal 2006 si dedica all’animazione lavorando a spot per TV e Web, video educational, compositing per cartoni animati e docufilm. Tra i progetti realizzati, Mordraud corto fantasy presentato al San Diego Comic-Con, lo sviluppo di board game e The green show, format di intrattenimento per eventi con effetti speciali real-time. Ha lavorato per Aracataca, il docutrip di Jovanotti per Rai, utilizzando strumenti d’intelligenza artificiale integrati con effetti speciali.