Come trovare lavoro nel mondo nonprofit: il master in Fundraising di Forlì presenta la ventesima edizione

Il Master in Fundraising di Forlì compie 20 anni con alle spalle 1050 fundraiser formati e una didattica qualificata che conta i migliori professionisti italiani e internazionali nel campo della raccolta fondi. Giovedì 30 settembre dalle 10:00 alle 12:00, Online, nell'aula virtuale del Master in Fundraising di Forlì è in programma l'Open Day della ventesima edizione del rinomato Master Universitario in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici. Un incontro gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano saperne di più sulla professione del fundraiser e sul percorso formativo necessario per trovare lavoro nel mondo nonprofit. Il cuore dell'evento sarà la sessione del professor Valerio Melandri, Direttore del Master in Fundraising, dal nome "Come trovare lavoro nel nonprofit".

L'Open Day della ventesima edizione del Master in Fundraising inizierà alle 10, con i saluti iniziali degli ospiti e dello staff del Master. A seguire, la lezione del direttore del Master Melandri "Come trovare lavoro nel nonprofit". Successivamente, la Career Coach del Master, Claudia Branchetti, presenterà la didattica della ventesima edizione del Master in Fundraising: un percorso di studi che combina perfettamente la parte teorica con la parte pratica, per preparare gli studenti ad entrare subito in azione. Non solo un percorso universitario ma un vero e proprio percorso nel mondo del lavoro che inizia con il Master e non si conclude mai. Infine, tre Alumni del Master in Fundraising, oggi fundraiser affermati, parleranno del loro lavoro.

Per dare un'idea più chiara della professione sono state scelte tre persone che lavorano in realtà differenti: Laura Lugli, consulente per il fundraising sarà la prima; a seguire prenderà la parola Daniele Maio di Azione Contro la Fame; chiuderà Cecilia Latini Corazzini di Cittadinanza Onlus. Ruoli e realtà differenti per scoprire ancora più a fondo la professione del fundraiser, la figura più ricercata di tutto il mondo nonprofit. È previsto inoltre un momento fuori orario: è possibile, infatti, prenotare un appuntamento individuale con la Career Coach: chi vorrà potrà parlare lei di didattica, lavoro e scoprire di più sulla prossima edizione del Master. Come riservare il proprio posto: L'Open Day del Master in Fundraising è ad ingresso libero, ma è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo in questa pagina https://www.master-fundraising.it/openday/. In alternativa è possibile riservare un posto virtuale scrivendo una mail a master@fundraising.it, chiamando il numero