Comitati di Quartiere, il bilancio degli ultimi sei anni ai Romiti: "Basta poco per creare una società migliore"

"Ci avviamo verso la fine del mandato del Comitato di quartiere Romiti ed è arrivato il momento di fare un bilancio di questa avventura e ringraziare quanti ci hanno sostenuto. Un'avventura iniziata nel 2015 e che si allungata di 11 mesi rispetto alla scadenza naturale a causa del Covid. Grazie all'impegno del Comitato di Quartiere Romiti, sono state tantissime le iniziative che si sono portate a termine. Grazie soprattutto al sostegno dei residenti del quartiere e alla collaborazione con l'Amministrazione precedente e anche con quella attuale. Tutte iniziative per rendere migliore e più accogliente il nostro quartiere, quel quartiere che tanti volontari prima di noi hanno “ COSTRUITO ” e ci hanno lasciato in eredità. Ecco spiegato l'impegno con le scuole, la fattiva collaborazione con la dirigente scolastica Daniela Bandini, che ci ha permesso di consegnare materiale scolastico, libri, la pulizia del cortile della scuola, l'aiuto nella sistemazione delle aule durante la pandemia per il distanziamento sociale, la casetta dei libri. La collaborazione attiva con la parrocchia dei Romiti che ha permesso, di raccogliere fondi con diverse iniziative per aiutare persone in difficoltà" inizia così una lettera di ringraziamento ai cittadini da parte del Comitato di Quartiere Romiti che ringrazia e invita i residenti e la cittadinanza ad andare a votare il 24 ottobre per il rinnovo dei comitati, per dare più forza al territorio

"Ma centinaia di iniziative e feste per il quartiere: Romitinfesta, romiti d'autunno, il carnevale (NELLA FOTO), la Befana, il Concerto di Natale diventato uno degli eventi della città di Forlì, la creazione dei gillet gialli per la pulizia del quartiere dai rifiuti abbandonati, i Patti di collaborazione con il Comune per la cura e il mantenimento di beni pubblici, le panchine rosse nelle aree verde per sensibilizzare contro il triste fenomeno della violenza sulle donne, la riqualificazione delle arre verdi, come il parco Balducci, l'impegno per la bonifica dei terreni di via Consolare, via Fontana dei Riatti, di viale Bologna, la rimozione dell'amianto da uno stabile di via dei Molini. Per questo come Comitato vogliamo ringraziare chi si è sempre impegnato con noi per portare avanti i progetti di corsi di computer, corsi di chitarra e di lingua inglese, "Romiti cammina”, accoglienza anziani nella sala polifunzionale di Via Locchi, raccolta giocattoli per i bimbi delle case famiglia del territorio, sostegno famiglie in difficoltà, e tante altre persone che si sono resi disponibili in questo volontariato attivo nei confronti del territorio. E poi andiamo fieri della raccolta fondi per le zone colpite dal terremoto nel 2016, con 12mila euro che hanno permesso di realizzare anche un'area giochi nel comune di Caldarola. Un comitato di quartiere Romiti che con i volontari, ma soprattutto l'aiuto di tante persone che si sono "affezionate "a questo gruppo di volontari, ha dimostrato "che basta poco creare qualcosa di importante per un quartiere, per una società migliore" prosegue la nota

"Tante cose rimangono da fare: il completamento della pista ciclabile tra via Consolare e la scuola media, l'acquisizione del terreno adiacente il parcheggio del palazzetto per il suo ampliamento, la sistemazione delle scuole elementari, medie e dell'infanzia, la rotatoria di via Firenze. Tutte cose che porterà avanti il prossimo comitato eletto il 24 ottobre 2021. Per questo il nostro appello ai cittadini è quello di andare a votare il 24.10.2021 per dare maggiore rappresentatività ai volontari che dovranno far sentire la propria voce con il Comune per il bene del quartiere e del territorio forlivese" si conclude l'ultimo comunicato dell'attuale Comitato di quartiere dei Romiti