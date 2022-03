Comitato centro storico, appello al sindaco: "Intervenire sul sottopasso di via Isonzo"

Per rilanciare il centro partire dalla periferia. Appello al sindaco di Forlì Zattini da parte del costituendo comitato per il rilancio del centro storico. "Il sottopasso per pedoni e bici sotto la ferrovia tra via Isonzo e via Gorizia da una parte non funziona perchè troppo ripido. I perché li abbiamo detti in mille modi, aggiungendo che la colpa e' di tanti, anche di chi scrive, che, quando poteva, ha sempre rimandato. Ora non si può più aspettare.Tanta gente transita di lì per andare in città e tanta gente in più vi transiterebbe se fosse piu' facile. Serve un ingegnere per fare un progetto che tolga la rampa allungando il percorso che poi e' tutto in suolo pubblico". Secondo il comitato "non è un'opera secondaria rispetto ai grandi interventi. Questo sarebbe un intervento popolare ed a favore anche dei tanti poveri che frequentano quello che e' ormai diventato uno dei luoghi più trafficati della città".