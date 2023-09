Contro il progetto di metanodotto Snam si forma il comitato ecologista "No tubo Romagna"

E' nato il comitato ecologista “No Tubo Romagna” contro il progetto del gasdotto Snam ,che attraversa i territori di Forlì e Cesena, lo scopo a detta degli aderenti è di “informare i cittadini del nuovo impatto a livello territoriale e ambientale che questa opera comporta”. A contrastare il progetto ci sono le associazioni No Tubo Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo; Campagna nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile; Rete No Rigass No GNL; Gruppo d’Intervento Giuridico; Coordinamento No Gasdotto Snam; No Hub del Gas Abruzzo; Mountain Wilderness; Pro Natura Italia; Comitati cittadini per l’ambiente Sulmona; Tavolo Associazioni Ambientaliste Forlì; No Tap/Snam Brindisi; Redazione emergenzaclimatica.it; Orsa Pro Natura Peligna; WWF Forlì-Cesena; Comitato No devastazioni territoriali Umbria; Per il Clima Fuori dal Fossile Ravenna; Movimento civico Cesena Siamo Noi.

Secondo il testo delle associazioni “la forte scossa di terremoto di magnitudo 4,8, verificatasi nell’Appennino tosco-emiliano, è l’ennesima riprova che il mega gasdotto Linea Adriatica della Snam è incompatibile con territori altamente sismici quali sono quelli dell’Appennino. La Linea Adriatica, altrimenti conosciuta come “metanodotto dei terremoti”, è lunga 430 chilometri da Sulmona a Minerbio, attraversa sei Regioni e si snoda lungo le aree più fragili dell’Italia sotto il profilo sismico; sono le stesse aree già colpite recentemente dai disastrosi terremoti dell’Aquila nel 2009 e dell’Umbria e delle Marche nel 2016 e 2017”.

Ed ancora: “Il sisma, avvertito distintamente anche in Romagna, ha avuto purtroppo diversi precedenti nella medesima area, come i terremoti del 1918, del 1919, del 1542 e quello del 22 marzo 1661, di magnitudo 6,1, che causò la completa distruzione degli abitati vicino all’epicentro e crolli totali o parziali delle abitazioni anche a Cesena, Faenza e Forlì. I terremoti, oltre a provocare la rottura di ogni manufatto umano collocato lungo la linea di faglia, possono provocare frane che a loro volta innescano l’esplosione di gasdotti, come è accaduto tante volte in Italia, esponendo così ad ulteriori pericoli i cittadini che vivono in zone già a rischio”.

“Si veda il caso di Mutignano di Pineto (TE) del 6 marzo 2015 quando, in seguito alla esplosione di un metanodotto Snam per uno smottamento di terreno, l’incendio causò distruzioni e danni fino a oltre 100 metri in tutta la zona circostante. Le distanze di sicurezza attualmente vigenti sono peraltro ridicole perché consentono di realizzare gasdotti anche a 30 metri dalle abitazioni”.

“Nonostante tali evidenze il Governo ha già autorizzato due dei tre tratti della Linea Adriatica e si appresta ad autorizzare il terzo. L’opera, che comprende anche una centrale di compressione a Sulmona (AQ), costerà ben 2 miliardi e 500 milioni di euro, che verranno pagati dai cittadini attraverso la bolletta del gas. Si tratta di un vero e proprio crimine economico in un Paese in cui vengono cancellati dal Pnrr i fondi per mettere in sicurezza i territori a rischio di dissesto idrogeologico; dissesti causati da eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico, come le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna e le Marche, proprio due delle Regioni attraversate dal mega gasdotto”.

“Ma quello che è ancora più grave è che si tratta di un’opera totalmente inutile. La Linea Adriatica, infatti, era stata praticamente archiviata, sia dalla Snam che dal Governo. Ma è stata riesumata in seguito alla guerra in Ucraina, con il pretesto dell’emergenza energetica dovuta all’abbandono delle forniture di metano da parte della Russia”.

Continua la nota: “Una emergenza che in realtà in Italia non c’è mai stata perché nel 2022 il nostro Paese ha avuto a disposizione più gas degli anni precedenti, tanto che ne ha esportato all’estero 4 miliardi e 600 milioni di metri cubi, un quantitativo maggiore della stessa produzione nazionale. Per di più lo scorso anno si è avuto un crollo dei consumi di metano, che sono passati dai 76 miliardi di metri cubi del 2021 a 68,5 miliardi del 2022. Nei primi sette mesi del 2023 i consumi di gas in Italia sono ulteriormente diminuiti del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), il che significa che alla fine dell’anno essi potrebbero attestarsi intorno ai 60 miliardi di metri cubi o poco più. In buona sostanza l’Italia potrebbe raggiungere già entro quest’anno l’obiettivo che il PNIEC (Piano nazionale energia e clima) ha fissato per il 2030!”