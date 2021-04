Commemorato il 33esimo anniversario dell'assassinio del senatore Roberto Ruffilli

Venerdì è stato celebrato il 33esimo anniversario dell'assassinio del professore Roberto Ruffilli. Alle 11 è stata celebrata una messa in suffragio che si è svolta nella chiesa di S. Antonio Abate in Ravaldino, corso Diaz n. 105. Al termine, una ristretta delegazione istituzionale ha reso omaggio in forma statica alle targhe commemorative del senatore, con deposizione di una corona, in corso Diaz 116.

Organizzato dalla Fondazione Roberto Ruffilli e dal Comune di Forlì, il programma ha visto anche l’evento in diretta streaming “Ricordare oggi Roberto Ruffilli”. L'incontro online si è aperto con il filmato “Invito alla Visione” (10 minuti circa), realizzato nel 2019 per “Frammenti di futuro: la virtù della riforma” dagli studenti del Liceo “G.B. Morgagni” e del Liceo “A. Canova” e si è chiuso con la proposta musicale degli stessi studenti del Liceo Artistico Musicale "A. Canova".