Commemorato il sacrificio del giovane repubblicano ucciso per mano fascista 99 anni fa

Una delegazione della sezione Ami "Giordano Bruno" di Forlì, insieme a rappresentanti dell'Associazione Arturo e Tonino Spazzoli, della sezione Fiap, sezione Anpi, Fondazione Lewin si sono recati sotto la lapide in corso Mazzini 161 dove viene ricordato il sacrificio di Giovanni Arfelli, giovane repubblicano di 18 anni ucciso a colpi di arma da fuoco per mano fascista, il 9 dicembre del 1923.

Nel rievocarne il ricordo RIccardo Tessarini, presidente della sezione Ami "Giordano Bruno" ha ripercorso i giorni convulsi che culiminarono con la uccisione del giovane Arfelli preceduti per tutto l'anno da altre azioni di intimidazioni e violenze fra le quali l'occupazione del circolo Mazzini, la più importante sede del repubblicanesimo a livello nazionale da parte di squadristi fascisti. Tessarini ha anche colto l'occasione per ricordare che oggi, 10 dicembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dei Diritti Umani che per i mazziniani è anche l'occasione per ribadire la piena solidarietà alle lotte per la libertà promosse da donne e giovani per contestare il sistema dominante politico e religioso che opprime con la forza in Iran gli ideali di democrazia e di libertà.