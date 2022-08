Caduti in guerra per liberare il territorio romagnolo: Forlì ricorda il coraggio dei soldati Sikh

Anche quest’anno, la Comunità Sikh dell’Emilia Romagna ha organizzato per sabato al War Memorial Cemetery di via Ravegnana a Forlì, la cerimonia commemorativa per ricordare i militari Sikh che combattendo nel secondo conflitto mondiale, inquadrati nella 8^ Armata Britannica persero la vita per liberare il territorio romagnolo. L’evento, che avrà inizio alle ore 10.30, sarà preceduto da un momento di preghiera in lingua punjabi aperta a tutti e prevede un momento di raccoglimento al monumento dedicato ai Caduti Sikh, per proseguire con la deposizione di una corona al War Memorial Cemetery. Per onorare il ricordo dei soldati saranno presenti istituzioni civili e militari che accompagneranno una nutrita rappresentanza Sikh nella cerimonia e durante i momenti più significativi della manifestazione.