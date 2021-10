Commemorazione dei defunti: preghiera per i bimbi mai nati e Messa dell'Artista

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, celebrerà lunedì alle 9.30 al cimitero monumentale di via Ravegnana una messa per i bimbi mai nati. Si tratta, viene spiegato, "di un momento di preghiera per fare memoria di tutti i bimbi saliti in cielo prima di venire alla luce. Consapevoli che ogni vita è sacra fin dal suo sorgere, questi bimbi sono tutti figli e fratelli, generati da Dio a sua immagine e somiglianza per l'immortalità". All'appuntamento sono invitati tutti i genitori e familiari che hanno perso il loro piccolo, "per condividerne il dolore e trovare consolazione e pace nella misericordia del Padre".

Martedì, alle ore 18.00, all’Abbazia di San Mercuriale, piazza Saffi, Forlì, don Enrico Casadio celebrerà la 58esima edizione della Messa dell’Artista in memoria e suffragio degli artisti ed esponenti della cultura forlivese scomparsi nel corso dell’ultimo anno. Le parti corali della Santa Messa sono affidate al Coro Città di Forlì diretto da Omar Brui, canterà il soprano Elena Salvatori e suonerà l’Orchestra dell’Istituto Musicale “Angelo Masini” diretta dal maestro Fausto Fiorentini.

Il programma musicale della Messa inizierà con un brano orchestrale di Georg Friedrich Händel da Fuga dall’oratorio “Il Messia” al quale faranno seguito all’Introito “Se tu mi accogli” di Johann Sebastian Bach, al Kyrie un brano di P. Hòlzl e “Alleluia” di Paolo Bonaguri. All’offertorio sarà cantata “Preghiera della Vergine” di Giuseppe Verdi per soprano, coro e orchestra. Alla Comunione sono previsti due brani: “Preghiera nella sofferenza” di Paolo Bonaguri e Ave Verum di Wolfgang Amadeus Mozart, per coro e orchestra, mentre “Cantate a Cristo” di Händel concluderà la celebrazione.