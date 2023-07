Un'improvvisa tempesta in mare a Cesenatico: si ricordano le vittime del naufragio della barca Consolata

Venerdì le cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico e Casa del Lavoratore di Bussecchio (Forlì) organizzeranno una cerimonia in ricordo delle vittime forlivesi del naufragio della barca Consolata avvenuto nel mare di fronte a Cesenatico. La manifestazione, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, inizierà alle ore 10.30 davanti alla sede del Comune, via Marino Moretti 5, alla presenza delle autorità delle città di Cesenatico e di Forlì. Successivamente i partecipanti saliranno su due barche storiche del Museo della Marineria per recarsi nel punto in cui si capovolse la barca Consolata per gettare in mare una corona di fiori. Per organizzare al meglio la cerimonia chi intende partecipare è pregato di farlo sapere a Gabriele Zelli: 3493737026.



Il 21 luglio del 1946 un numeroso gruppo di residenti della frazione forlivese di Bussecchio, composto da giovani famiglie con i loro figli, partì alla volta di Cesenatico per trascorrere una domenica in compagnia e in allegria. Una volta arrivati sul posto la bella giornata e il cielo limpido convinsero tutti a una gita in barca, fino all’improvvisa e fulminea burrasca di vento. L'imbarcazione si capovolse a poche centinai di metri dalla costa, con il gruppo di forlivesi travolto da onde gigantesche. A morire furono 17 persone, il più piccolo aveva un anno e il più anziano quarantadue, con i corpi riversi sulla spiaggia di Ponente. Quella tempesta provocò vittime da Venezia a San Benedetto del Tronto, Cesenatico fu la località con il maggior numero di morti.