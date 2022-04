L'imprenditore portato via dal covid, dopo un anno non si spegne il ricordo: "Il tempo non colma il vuoto lasciato nei nostri cuori"

E' trascorso un anno dalla scomparsa di Roberto Foschi, l'imprenditore forlivese che il covid-19 si è portato via all'età di 59 anni. Il suo ricordo è più vivo che mai alla P.I.2000, la sua creatura. Venerdì sera, alle 20,30, nella chiesa di Ricò, ci sarà una messa in suffragio. Nel necrologio di anniversario le parole della moglie Annalisa, dei figli Fabio, Monica e Ginevra, del fratello Giancarlo e del cugino Claudio: "Il trascorrere del tempo non cancella il tuo ricordo e non colma il vuoto lasciato nei nostri cuori".

Commercianti Indipendenti Associati lo ricordano invece come "uomo appassionato al suo lavoro", "abile risolutore di problemi anche nei cantieri più difficili e con il quale si era creato, oltre alla collaborazione professionale, un rapporto umano ricco di stima e amicizia". L’azienda edile di via Einstein, nata nel 1993 che conta 150 dipendenti, ha reso omaggio al suo patron con uno striscione affisso sulla rotonda di San Colombano, lungo la Bidentina, all'interno del comune di Meldola, allestita dall'impresa, e lungo la Cervese, all'altezza dell'intersezione con via Costanzo Secondo.