Nubifragio e allagamenti, Petetta: "Potenzieremo le zone più critiche della città in attesa di intervenire sulle fogne"

“Le fogne sono in perfetto stato, sono pulite e le teniamo monitorato: purtroppo quando cadono 80 millimetri di pioggia in venti minuti non c’è molto da fare”. Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità e alla mobilità, interviene riguardo al violento nubifragio che ha colpito Forlì mercoledì, causando parecchi disagi e generando problematiche che hanno riportato alla luce scenari che purtroppo la città sta vivendo spesso negli ultimi mesi.

“Fenomeni atmosferici come quello di mercoledì, capitavano ogni trent’anni fino a poco tempo fa– spiega l’assessore – mentre ora può ripetersi anche due volte in un anno. Stiamo lavorando per trovare una soluzione alle problematiche e già due anni fa abbiamo fatto un censimento di tutte le fogne cittadine per capire dove sono i punti più critici su cui intervenire. I lavori si faranno e saranno parecchio impattanti sulla cittadinanza, perché la progettazione coinvolge tanti gestori di servizi, ma su questo lavoreremo e i risultati si vedranno nel corso degli anni. Il sistema fognario è stato progettato molto tempo fa su criteri di tempi di ritorno trentennali, mentre ora piogge incessanti che durano una ventina di minuti sono molto più frequenti”.

E nel frattempo come si potranno evitare simili disagi?

“Di sicuro potenzieremo le zone più a rischio e dove abbiamo riscontrato maggiori criticità, anche se simili eventi atmosferici sono imprevedibili. In Corso della Repubblica, ad esempio, implementeremo i punti ricettori come ad esempio le bocche di lupo per evitare che l’acqua possa passarvi e raggiungere la cantine e saranno creati ulteriori pozzetti di raccolta nei punti dove è già stata fatta la ripavimentazione”.

Durante simili nubifragi si potrebbero anche chiudere le strade temporaneamente?

“Questa è una soluzione percorribile ed infatti in alcuni punti è già stata attuata. Per quanto riguarda invece le automobili che andando troppo veloci alzano ondate d’acqua anche di 30-40 centimetri causando disagi ai negozi e alle persone, credo si tratti soltanto di senso civico, come succede in altri ambiti. Se in simili situazioni d’emergenza tutti riuscissero a dare il loro contributo, sarebbe un primo passo per evitare spiacevoli situazioni”.