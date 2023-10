Il prof Vicini va in pensione, la lettera del collega: "Grazie, la tua conoscenza medica ci ha portato verso vette importanti"

Sono tanti i messaggi d'affetto rivolti al professor Claudio Vicini, che conclude il suo incarico direzionale all'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per raggiunti limiti d'età. Tra questi c'è quello di Pier Carlo Frasconi, responsabile della Chirurgia Specialistica Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Faenza, che ha incontrato Vicini nel 1996, anno del suo ingresso come direttore dell'Unità Operativa di Forlì. Insieme, nei lunghi anni di lavoro, hanno condiviso molte esperienze umane e professionali, anche presso prestigiose sedi estere.

"Ciao Claudio, oppure, potremmo dire prendendo spunto da un immortale poeta, “caro amico ti scrivo…” - esordisce il messaggio -. Si, perché a brevissimo la tua strada professionale virerà in altre e sicuramente altrettanto appaganti destinazioni. Chi, come me, ha avuto il piacere, l’onore e la fortuna di condividere con te la maggior parte degli anni fertili ed appaganti di carriera ospedaliera, vuole semplicemente dirti "Grazie", augurandoti di mantenere inalterata la passione per lo studio e la conoscenza medica, cosa che ci ha portati, come gruppo a te afferente, verso vette importanti! Un altro immortale, e questa volta romano poeta, ti saluterebbe così: “Fai buon viaggio della vita!” Ed è così che anche io insieme con Barbara ti diciamo grazie, augurando a te e Daniela (la moglie del prof, ndr) un proficuo ed avvincente nuovo viaggio".