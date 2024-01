Alluvione, si avvicina la distribuzione delle donazioni: in 677 riceveranno poco più di 1700 euro

Saranno 677 gli alluvionati, con attestazione Isee non superiore ai 25mila euro secondo i criteri stabili dal Comune di Forlì, che riceveranno un contributo economico dalle donazioni fatte dai cittadini. E' quanto emerso dalla seduta di giovedì pomeriggio della Commissione consiliare d’Indagine e di studio sull’emergenza alluvione. "La situazione è abbastanza al capolinea - ha affermato il presidente della Commissione, Lauro Biondi -. Abbiamo ricevuto 677 pratiche da cittadini che ne hanno fatto richiesta. Il contributo è di circa 1.700-1.750 euro a domanda, che deriva dalla divisione della cifra a disposizione. Il tutto sarà messo a punto entro il 10 febbraio".

I contributi Cis e Cas

Quanto al Contributo di immediato sostegno ai nuclei familiari (Cis), con la richiesta prorogata fino al 30 marzo, "ne sono state presentate 1.925 su 3.076 acconti pagati, quindi siamo al 60%. Siamo un po' più avanti di alcuni comuni limitrofi, ma nella media". "Su beni mobili stiamo lavorando perché si proceda con un'ordinanza per una ristorazione completa e definitiva. Nei primi 5mila euro di contributi del Cis è previsto anche il risarcimento dei beni mobili", ricorda Biondi, che da alluvionato "mi sono sincerato su questo aspetto".

Per quanto riguarda il Contributo di autonoma sistemazione "Cas", informa Biondi, "sono stati pagati 759mila euro nel secondo trimestre, vale a dire il periodo da agosto ad ottobre, a chi doveva trovare un'autonoma sistemazione o che viveva in albergo in quel periodo. Si tratta di cifre importanti, parliamo di 400 euro al mese pro-capite". La scadenza di questo contributo è previsto ad aprile".

La situazione attuale vede in autonoma sistemazione all'incirca 220 nuclei, "nessuno più in albergo", tiene a precisare Biondi, che aggiunge: "Sono state fatte 23 assegnazioni di alloggio a coloro che ne hanno fatto richiesta e che si trovavano nelle condizioni di poterlo ricevere, soprattutto per l'impossibilità nel recuperare l'abitazione alluvionata. Dieci di queste domande sono in scadenza nel primo semestre. Questo tipo di disposizione ha validità temporale per due semestri. Poi sapremo se ci sarà una proroga".

Le problematiche della piattaforma "Sfinge

Sono invece appena tredici le domande caricate sulla piattaforma "Sfinge". "Sono relativamente poche - ammette Biondi -. Forse le aziende non sono state in grado di presentare i documenti necessari. Sarà mio compito verificare come stanno le cose, perché bisogna capire perché ci sono questi intoppi. Mi sono lamentato in quanto ci sono troppe procedure burocratiche, anche se la verifica è necessaria. Infatti vi è una procedura di controllo anche attraverso la Polizia Locale. Ma i limiti della piattaforma "Sfinge" sono sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che le problematiche saranno risolte anche con il concorso della Regione".

La prossima commissione

La prossima commissione si riunirà il prossimo 6 febbraio. In quell'occasione si affronteranno le tematiche relative agli interventi di difesa del territorio, che saranno svolti anche con il contributo da 1,2 miliardi di euro stanziato dall'Europa attraverso il Pnrr e ufficializzato in occasione del vertice italo-europeo tenutosi a Forlì alla presenza della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. "Dovremo discutere nella circostanza dei progetti, di cosa si sta facendo e si dovrà fare con l'utilizzo delle risorse a disposizione, di come superare i ritardi e capire in quali condizioni si trovi il nostro territorio", precisa Biondi, specificando che parteciperanno gli enti del territorio, Regione e Comune compresi.