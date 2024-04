Commissione alluvione saltata, Marchi (Rinnoviamo): "Sospetto che l'assenza Fdi e Lega fosse intenzionale"

"E’ vero che non ho partecipato all’ultima commissione alluvione dello scorso martedì 23 aprile, è anche vero però - e non lo dico per giustificarmi – che è l’unica alla quale non ho partecipato per cause puramente personali. Di ciò me ne rammarico sinceramente e sento il dovere di porgere le mie scuse a tutti i cittadini alluvionati": è la replica che arriva da Massimo Marchi, consigliere comunale uscente e ricandidato di 'Rinnoviamo Forlì' all'attacco di Fratelli d'Italia sulla seduta commissione alluvione saltata per il mancato raggiungimento del numero legale.

Continua Massimo Marchi: "Sottolineo come la mia presenza non avrebbe comunque garantito il numero minimo legale necessario a rendere valida la seduta. L’assenza dei consiglieri di maggioranza (Fratelli d'Italia e Lega) e la narrazione dei fatti accaduti da parte del coordinatore Comunale di Fdi Vincenzo Bongiorno e del Consigliere Fabrizio Ragni sono puramente strumentali ai fatti stessi e pongono il sospetto che si sia voluto intenzionalmente impedire gli annunciati interventi del Presidente della Provincia Enzo Lattuca e della Vicepresidente e Assessore Regionale Irene Priolo, di fatto presenti da remoto e con i quali lo stesso Presidente di Commissione, Lauro Biondi, si è doverosamente e pubblicamente scusato".