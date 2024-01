Compie un anno l'attività culturale de "Il Sale della Vita"

Per l'associazione "Il sale della vita" ciò che dà valore all'esistenza sono la libertà di pensiero e di parola e l’espressione letteraria e artistica in ogni sua forma. Nessun mainstream, ma la scoperta di scrittori, artisti, cantautori, saggisti, meno noti ma più significativi di ciò che normalmente arriva al pubblico. L’associazione, fondata da Carlo Eligio Mezzetti, avvocato di Milano e già docente universitario, e da Elisabetta Zamagna, sua moglie, pittrice e fotografa, ha testardamente perseverato in questa politica culturale. Così Il Sale della Vita ha concluso il suo primo anno di attività in Romagna con la presentazione parallela delle raccolte di poesie di Mezzetti e di un altro fondatore, Alessandro Cretosi Bissi, tenutasi a Forlì il 15 dicembre con la partecipazione degli attori Michele Zizzari e Piero Bartolini e i musicisti Giuliano Tuccia e Giacomo Palmarin.