E' stata il volto del negozio di giocattoli di Corso della Repubblica: Rosa celebra il secolo di vita

E' nata il 7 marzo del 1924 a Galeata e risiede a Forlì in via Maceri Malta. Forlì festeggia la centenaria Rosa Malpezzi, vedova dell'imprenditore Nello Fabbri. A portarle gli auguri a nome, in rappresentanza del Comune di Forlì e dell'intera comunità forlivese, sono stati il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara.

Oltre alla passione per il proprio lavoro, svolto a lungo presso il negozio PTB (Per Tutti i Bimbi), storico punto di riferimento per la vendita di giocattoli in Corso della Reppublica, la signora Malpezzi ha coltivato un grande senso civico, entrando a far parte del Lions Forlì Host. Con lei, in questa emozionante giornata di festa c’erano le figlie, la nipote e gli amici di una vita.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp