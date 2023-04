Bilancio comunale, oltre 15 milioni di avanzo. Cicognani: "Positivo ma ha pesato la mancata programmazione"

Il Comune di Forlì chiude il bilancio con un avanzo di oltre 15 milioni di euro. A darne notizia, nel corso della prima commissione consiliare, è l’assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, che non ha nascosto una mancanza di programmazione da parte dell’amministrazione all’origine di un avanzo di tale peso e portata.

“Il giudizio è sostanzialmente positivo, senza considerare che siamo riusciti a migliorare la spesa corrente senza tagliare i servizi e senza applicare gli oneri di urbanizzazione lasciandoli agli investimenti - ha detto Cicognani - ma dobbiamo ammettere che su questo avanzo ha pesato in parte una mancanza di programmazione, sia da parte mia che da parte dei dirigenti, dovuta anche alla difficoltà di questi mesi”.

Ai 15 milioni 364 mila euro di avanzo libero, si aggiungono poi 4 milioni 442 milioni in parte capitale, 2 milioni 229 mila euro di fondi non utilizzati per i mutui e riutilizzabili in futuro, altri 2 milioni 200 mila euro sempre in parte capitale, che portano a circa 20 milioni di avanzo complessivo che potrà essere destinato agli investimenti.

“La situazione dell’ente in questo momento è molto buona ma il nostro problema principale in questo momento è la programmazione - ha sottolineato Cicognani - e confidiamo nell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti a partire dal primo di luglio per accelerare molte procedure”. Cicognani ha poi sottolineato l’azione di riduzione del debito, passato da 88 milioni di euro del 2019 ai 66 del 2022 e la previsione di recupero di mancati incassi per 5 milioni di euro.

Nel corso della commissione è stata poi esaminata una variazione di bilancio di 400 mila euro, adottata in via di urgenza, destinata al “Centro polifunzionale per le famiglie” e dovuta all’aumento dei costi e dei prezzi delle materie prime, su un importo complessivo di 3 milioni 400 mila euro di cui 2 milioni 100 mila da fondi pnrr.