Comune di Forlì, opportunità di lavoro: 15 posti per istruttore amministrativo contabile. La Cisl organizza un corso di preparazione

La Cisl Funzione Pubblica ha organizzato un corso in preparazione al concorso indetto dal Comune di Forlì per 15 posti da istruttore amministrativo contabile categoria C

La Cisl FP Romagna organizza un corso in preparazione al concorso indetto dal Comune di Forlì per 15 posti per Istruttore amministrativo contabile categoria C. Il corso si avvarrà di docenti qualificati e le lezioni saranno videoregistrate e rese disponibili, insieme al materiale che il docente deciderà di predisporre, tramite apposito link che verrà comunicato ai partecipanti e potrà essere visibile in qualsiasi momento dal partecipante. Il corso sarà totalmente gratuito per gli iscritti Cisl Funzione Pubblica Romagna.

Sarà possibile anche usufruire della convenzione Cisl Fp per acquisto a prezzi agevolati dei volumi della casa Editrice Simone, per fornire un supporto formativo in aggiunta al percorso di preparazione dell'interessato in vista del concorso. Per informazioni, contattare Martina Castagnoli al numero 339 8389955 o m.castagnoli@cisl.it