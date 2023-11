Dovadola, oltre 22 milioni di euro per la ricostruzione post alluvione. Il sindaco Tassinari ringrazia il commissario Figliuolo: "Risposta celere, accolte tutte le richieste"

Al Comune di Dovadola l’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo sono stati riconosciuti 22,7 milioni di euro che verranno impiegati per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali del comune della vallata del Montone. Il sindaco Francesco Tassinari ha esternato soddisfazione per i contributi riconosciuti al Comune di Dovadola dopo la ricognizione dei danni e la definizione dei costi per la ricostruzione. "Sono state accolte tutte le nostre richieste, messe nero su bianco attraverso la recente ordinanza, e siamo soddisfatti per il lavoro fin qui svolto dal commissario Figliuolo", afferma Tassinari. Il 31 agosto scorso il generale Figliuolo aveva effettuato un sopralluogo proprio a Dovadola, vedendo da vicino gli effetti della frana di Montepaolo.

Nel frattempo i lavori di ripristino e messa in sicurezza continuano. "Stiamo andando avanti con le donazioni che abbiamo ricevuto - spiega il primo cittadino -. Si tratta di un prolungamento delle 'somme urgenze'. Quando arriveranno i fondi dell'ultima ordinanza si procederà all'affidamento degli incarichi per il completamento dei lavori. Siamo soddisfatti del lavoro della struttura commissariale, anche perché non ci aspettavamo una risposta così celere e completa alle nostre richieste. Inoltre dalla struttura arriveranno anche dei tecnici che ci potranno aiutare per fronteggiare i numerosi adempimenti, come la progettazione e il successivo appalto dei lavori".

Mentre sta procedendo il cantiere lungo la Statale 67 tra Dovadola e Rocca San Casciano e sono stati stanziati i fondi per la Provinciale di Monte Trebbio, il sindaco ha rivolto un appello al presidente della Provincia, Enzo Lattuca, per la Provinciale 104 "Dovadola - Monte Colombo": "Si tratta di un collegamento importante, dove ci sono anche diverse aziende, un allevamento con migliaia di capi che avevano rischiato di morire in occasione dell'emergenza di maggio, e la situazione è poco bella. L'arteria è stata liberata dagli smottamenti, ma temo che alla prima forte ondata di maltempo la strada possa andare incontro ad una nuova chiusura. Speriamo che possano esser stanziati dei fondi".