Comune e digitalizzazione dei servizi: Forlì attiva il cambio di residenza online

Quello di Forlì sarà tra i primi Comuni italiani, individuati d'intesa con Anci, che attiverà il servizio per il cambio di residenza online tramite il portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Il servizio consentirà, a tutti i cittadini registrati in Anpr, a partire dal primo febbraio, di effettuare le seguenti tipologie di dichiarazioni: dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'estero, per i cittadini italiani iscritti all'Aire, a uno dei Comuni coinvolti in questa prima fase di sperimentazione del servizio, della durata di due mesi; dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito di uno dei Comuni aderenti al progetto. "Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune di Forlì, grazie anche alla disponibilità e alla professionalità del personale addetto - commenta l'assessore agli Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Maria Pia Baroni -. La trasformazione digitale migliora l'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione, rendendo sempre più efficienti e sicuri i servizi a disposizione dei nostri cittadini".