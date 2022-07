Comune e quartiere ricordano le vittime dell'eccidio di Pievequinta

Martedì la presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni ed i rappresentanti del Comitato di Quartiere di Pievequinta e dell'Associazione Amici della Pieve hanno reso omaggio alle vittime dell'eccidio nazifascista avvenuto nel 1944. La cerimonia si è svolta presso il monumento di via del Cippo, in fregio alla via Cervese, ed è stata caratterizzata dal posizionamento di una corona commemorativa, di un nastro tricolore e da un momento di raccoglimento.

Questi i nomi dei caduti: Don Francesco Babini, Riziero Bartolini, Alfredo Cavina, Antonio Lucchini, Biagio Molina, William Pallanti, Edgardo Ridolfi, Mario Romeo, Antonio Zoli e Luigi Zoli. Insieme a loro, il pensiero è andato a tutte le persone che hanno perso la vita a causa dei conflitti mondiali e alle sofferenze patite dalle famiglie e dei territori, in coerenza col testo scolpito sul monumento: “Qui al di sopra delle bandiere, delle razze, delle fedi, affratellati dalla morte, caddero perché la libertà patrimonio degli uomini e dei popoli illuminasse il volto rinnovato della Patria”.