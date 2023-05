Interi Comuni senza energia elettrica e linee telefoniche, frazioni isolate e famiglie evacuate

Situazione di forte criticità in tutti i Comuni, in gran parte privi di energia elettrica e collegamenti telefonici e dove le scuole resteranno chiuse e saranno sospesi anche i mercati settimanali.

Castrocaro

Scuole chiuse almeno fino a venerdì e sospeso il tradizionale mercato di domenica e martedì mattina a Castrocaro, dove non c’è energia elettrica e sono saltate anche le linee telefoniche fisse e di telefonia mobile. “Non sappiamo quando sarà ripristinata la corrente a Castrocaro e Terra del Sole, siamo facendo il possibile e forse entro stasera riusciremo ma è solo un’ipotesi - ha detto in un video il sindaco Francesco Billi -. Sono ore difficilissime per la nostra comunità, stiamo lavorando per fare fronte a questa inimmaginabile emergenza dando priorità alla messa in sicurezza e all’incolumità delle persone”. Le scuole resteranno chiuse per consentire i necessari sopralluoghi e le verifiche di sicurezza dato che anche il polo scolastico è stato interessato dall’esondazione dei torrenti. Al momento a Castrocaro è presente una colonna mobile della Protezione Civile del Trentino e una seconda è in arrivo da Bolzano. Per facilitare le operazioni, la pista di pattinaggio è stata adibita a eliporto. “Desidero ringraziare di cuore tutti gli operatori della Protezione Civile, i dipendenti comunali, le forze dell’ordine che ci stanno aiutando insieme a tanti cittadini ad affrontare questo momento complicato. Raccomando prudenza sperando in uno spiraglio di sole”.

Predappio

Molte le zone e le frazioni ancora isolate a Predappio, dove i mezzi a disposizione lavorano ininterrottamente da ore per portare aiuto e mettere in sicurezza il territorio flagellato dall’alluvione, ma alcune frane continuano a risultare molto critiche e difficilmente contenibili a breve. Anche in gran parte del Comune di Predappio mancano acqua, luce, gas e le linee telefoniche sono saltate. Sui canali social del Comune, si comunica che la struttura di Predappio Alta, Opera Pia Piccinini, non è raggiungibile telefonicamente o coni mezzi di trasporto ma una rassicurazione viene data ai parenti degli ospiti della struttura che non è stata interessata da frane e gli ospiti sono incolumi. La Protezione Civile di Predappio sta provvedendo al trasporto di alimenti e medicinali.

Bertinoro

Messe in sicurezza, in via precauzionale, diverse famiglie a Bertinoro a causa della situazione di pericolo dovuta ai movimenti franosi in zone zona via dei Cappuccini, via Banchetti, via Rio Rose, potenzialmente interessate da un peggioramento delle condizioni meteo e si sta valutando di metterne in sicurezza altre. Lo fa sapere la sindaca Gessica Allegni sui canali social. In queste ore aperto e funzionante h24 il centro di accoglienza e ricovero sfollati presso le scuole medie di Bertinoro centro dove operano i volontari di Croce Rossa, Scout, Pro loco e del Comune per l'assistenza necessaria. Si sta intervenendo e verificando la situazione anche in altre aree interessate da frane e allagamenti. Poi un appello: “Chi fosse disponibile ad accogliere temporaneamente persone e famiglie evacuate - si legge sui canali social del Comune - può segnalarlo alla mail stefania.sama@comune.bertinoro.fc.it indicando il numero di persone, la via e la zona dell’alloggio e il numero di telefono da contattare”.

Forlimpopoli

Anche a Forlimpopoli giovedì 18 maggio, l’attività didattica è ancora sospesa in via precauzionale e tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Sospeso anche il mercato settimanale del giovedì.