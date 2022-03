Comunicare in sanità, al via un ciclo di seminari a cura del centro studi "Giovanni Donati"

Il centro studi “Giovanni Donati” dell'Ausl Romagna per il Volontariato e la Solidarietà prevede, nella sua mission, di garantire e promuovere il diritto e l’equità in salute. “Il centro studi - spiega Francesco Landi, del Comitato scientifico centro studi Donati - si fa promotore di iniziative culturali e formative in ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà nel territorio, affronta tematiche di Bioetica e Deontologia Medica. In linea con la missione del centro studi, la comunicazione è "ingrediente" essenziale che contribuisce al "garantire e promuovere il diritto e l’equità in salute" e così lo è nella professione medica, in tutti i suoi ambiti. Rientra quindi negli obiettivi formativi, favorire e sviluppare la "comunicazione" tra la "persona-paziente e gli operatori sanitari".

Il centro studi organizzerà quindi un ciclo di seminari sul tema comunicazione e cura, che affronterà e difficoltà del comunicare in sanità, il ruolo della personomica nella medicina moderna di personalizzazione, la neurobiologia nella comunicazione non verbale, l’Intelligenza artificiale e persona fragile: opportunità e rischio. Mercoledì 23 marzo si svolgerà il primo seminario eebinar “Comunicare in Sanità”, alle 20,30". L’incontro desidera promuovere, attraverso un metodo di apprendimento esperienziale, la comunicazione come importante strumento operativo nei contesti sanitari.

Affiancati da esperti in Comunicazione in ambito sanitario e nella conduzione di gruppi, ogni partecipante avrà l’opportunità di condividere, o semplicemente di ascoltare, esperienze, criticità, e vissuti emotivi legati al proprio ruolo professionale nell’interazione con i pazienti, famigliari e colleghi. Lo spazio di ascolto e di parola si allargherà alla ricerca e condivisione delle risorse e delle soluzioni, di cui ciascuno è portatore e che nella condivisione di gruppo diventano patrimonio comune aumentando il senso di autoefficacia individuale e l’appartenenza all’equipe sanitaria.