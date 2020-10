Comunicazione degli eventi in città, l'assessore Cintorino: "Ci attiveremo predisponendo un ufficio più strutturale"

La comunicazione degli eventi cittadini è stato al centro di un question time presentato lunedì pomeriggio dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. In particolare la consigliera comunale Marinella Portolani ha chiesto all'amministrazione comunale "se intende attivare, quanto prima possibile, ulteriori strumenti di comunicazione attraverso mailing list, WhatsApp, Instagram e sms per tutti i commercianti che intendono essere aggiornati in tempo reale sulle manifestazioni che saranno svolte al fine di potersi organizzare per tempo su eventuali aperture straordinarie e fuori orario di lavoro".

"Il Comune di Forlì comunica già le iniziative attraverso il canale "My Forlì", che prevede anche una newsletter con cadenza quindicennale, che ogni cittadino può ricevere previa apposita iscrizione - comunica l'assessore Andrea Cintorino -. Inoltre c'è il portale "Informa Giovani", collegato al sito del Comune di Forlì, che raccoglie tutti gli eventi. Come amministrazione ci siamo attivati in quanto ci siamo accorti che non c'è una diffusione adeguata. Abbiamo pertanto raccolto centinaia di mail di commercianti e ci attiveremo predisponendo un ufficio eventi più strutturale. Col nuovo segretario Giorgio Musso ci attiveremo affinchè tutti i commercianti del centro, e non solo, ma anche i cittadini stessi possano avere un quadro generale di quello che avviene a Forlì".