La Comunità Cristiana Cattolica Meldolese organizza la marcia per la Pace 2023

La Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, insieme all’Amministrazione Comunale, invita tutti a partecipare alla Marcia per la Pace, che si svolgerà domenica (1° gennaio), con ritrovo alle ore 15.45 in Piazza A. Saffi (Rione Tranvai), per raggiungere, lungo via Roma, il Loggiato Comunale, dove, dopo alcune testimonianze di pace, si darà lettura del messaggio di Papa Francesco per la pace alle Autorità Cittadine. Il momento si concluderà con il saluto del sindaco Roberto Cavallucci. Alle 17, in S. Nicolò, Don Enrico Casadio, Parroco di Meldola celebrerà la Santa Messa per la pace.