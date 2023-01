Il progetto di una comunità energetica: Civitella si trasforma in un laboratorio di innovazione

Una comunità energetica per fronteggiare il caro bollette. E' il progetto che l'amministrazione comunale di Civitella presenterà lunedì sera, alle 21, nel corso di un incontro pubblico in Municipio. "Già le spese per l’energia del Comune sono diventate quasi insostenibili, ma a Civitella due abitanti su tre hanno almeno un veicolo e, se passeranno all’elettrico, avremo bisogno di tanta energia e di una rete locale di distribuzione", sono le parole del sindaco Claudio Milandri.

Il Comune ha quindi deciso di incaricare la Rete di Impresa Albatros, in Emilia Romagna rappresentata da Mediatip, di studiare e far realizzare un primo impianto di almeno 1MW entro il 2023. "L’ambizione è quella di fare molto in fretta - commenta Andrea Prato, Ceo Albatros -. La settimana successiva all'incontro pubblico i nostri tecnici saranno a Civitella con quelli del Comune per individuare gli spazi in cui installare i pannelli. In assemblea verranno date tutte le informazioni riguardanti il progetto e sarà data la possibilità di raccogliere adesioni da eventuali investitori locali, che si andranno ad aggiungere alle diverse imprese del territorio già pronte a finanziare il progetto".

"L’obiettivo è quello di terminare al più presto la fase progettuale e installare l’impianto già entro il 2023 - spiega Prato -. In questo modo i vantaggi saranno davvero per tutti: il Comune infatti non solo azzererà il costo delle proprie bollette ma avrà una rendita sicura per i prossimi 20 anni. Potendo così investire più risorse in quei settori oggi danneggiati dal drenaggio di risorse del caro energia. I cittadini avranno quindi un comune più efficiente e, in più, aderendo gratuitamente al progetto e consumando energia a km 0, riceveranno uno sconto a fine di ogni anno. In più, grazie al modello di Welfare di Comunità anche artigiani e commercianti locali avranno maggiori introiti".

"Abbiamo pubblicato online il sito xcivitella.it che al momento contiene tutte le informazioni sul progetto e i form di registrazione per imprese e cittadini che vogliano essere ricontattati per far parte della comunità - commenta Luigi Angelini, ceo Mediatip -. A questo sito saranno poi collegati dei portafogli digitali in cui la comunità energetica inserirà gli “sconti” per le famiglie che consumano energia locale. Non solo, il Comune utilizzerà lo stesso sistema anche per dare contributi economici alle famiglie in difficoltà e per altri utilizzi. A questo si aggiunge una “chiamata” alle imprese locali per utilizzare lo stesso sistema per premiare i propri dipendenti con portafogli digitali in piattaforma. Tutte queste risorse potranno quindi essere spese con priorità in tutte le attività di Civitella e delle zone limitrofe che si candideranno a ricevere il pagamento con xcivitella".

"Lo sforzo - Conclude Milandri - è sicuramente importante, ma Civitella si è trasformata in un laboratorio di innovazione e ci auguriamo davvero che cittadini, imprese e artigiani aderiscano con entusiasmo a questo progetto perché è davvero raro poter incidere così pesantemente sull’economia locale e sull’ambiente peraltro senza investire denaro pubblico". Per chi vuole seguire in collegamento online questo è il link: https://meet.google.com/iqt-vevw-fmm?authuser=0