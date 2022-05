Comunità energetiche e fonti rinnovabili: in Municipio i partner europei del progetto

L'assessore alle politiche ambientali ed energetiche del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta, ha ricevuto martedì mattina in Comune i partner europei del progetto "Enes-Ce" (Croazia, Comune di Prelog; Slovenia, Comune di Capodistria; Ungheria, Comune di Zuglo; Germania, Comune di Pfaffenhofen; e Polonia, Regione di Lublino) che mercoledì parteciperanno alla Conferenza Internazionale sulle Comunità Energetiche promossa in collaborazione con Fmi all’Ex Palestra "Campostrino" (Piazzetta Campostrino, 4). All’evento sarà presente anche la Regione Emilia Romagna, ed importanti autorità nazionali come il Gse, l’Rse, Enea e Anci.

"Il tema delle comunità energetiche è estremamente attuale - afferma Petetta -. Proprio nei giorni scorsi, con il contributo determinante dei gruppi di minoranza, la Regione Emilia Romagna ha approvato all’unanimità il progetto di legge “Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”. Legge che ha come obiettivo quello di offrire uno strumento concreto a livello regionale al fine di agevolare e disciplinare le comunità energetiche, cioè gruppi di autoconsumatori (cittadini privati, enti e imprese) di energia da fonti rinnovabili che si riuniscono per produrre energia pulita e abbattere i costi. Si tratta di un provvedimento molto importante per questa Regione, che incentiva la diffusione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Su questo tema, il Comune di Forlì, negli ultimi anni, ha accelerato il proprio impegno e le proprie iniziative facendosi portavoce, anche a livello europeo, della lotta ai cambiamenti climatici e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili”.

È in quest’ottica che Forlì si presenta come capofila del progetto Enes-Ce, finanziato dal programma "Interreg Central Europe" con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il Joint Secretariat (Js), che ha visto la condivisione di esperienze con partner europei e stakeholders del territorio per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili territoriali. "Ringrazio di cuore tutti i nostri partner e do loro il benvenuto a Forlì - conclude Petetta -. Questa conferenza, intesa come punto di approdo del progetto Enes-Ce, ci dà l’occasione di mettere a sistema le esperienze reciproche traducendosi in un momento di confronto virtuoso, aperto anche alla cittadinanza, volto a tenere alta l’attenzione su un tema estremamente attuale".