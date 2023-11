Comunità Energetiche Rinnovabili e strategie per mitigare il cambiamento climatico: Bertinoro prepara un ciclo di incontri

L’amministrazione comunale di Bertinoro ha partecipato ad un bando di finanziamento regionale che cofinanzia attività di supporto agli enti locali per animare la comunità territoriale sui temi dell'efficientamento energetico e della produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili, i cui risultati dovrebbero essere noti a breve. L’obiettivo dell’amministrazione è utilizzare tali risorse per finanziare una rassegna di incontri aperti al pubblico, con la presenza di esperti del settore, per entrare nel dettaglio delle azioni comprese nel Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima approvato a fine 2022, nel Patto per il clima (scaturito dal processo Climax) e per approfondire il dibattito sulla Comunità Energetiche Rinnovabili del Comune. Nell’attesa dei decreti attuativi sulle comunità energetiche, il Comune, con il supporto di Forlì Mobilità Integrata, sta elaborando il progetto di fattibilità economica, grazie al finanziamento ottenuto nel 2023. L’incontro ad hoc, nell'ambito della rassegna, sarà l’occasione per condividere il progetto e capire meglio come poter entrare a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile.

“L'idea della rassegna - spiega l'assessore Raffaele Trombini - è quella di creare dei momenti di condivisione fissi con la partecipazione di esperti del settore, a cadenza mensile, per discutere di tematiche rilevanti per il territorio e per i cittadini, a partire dall’energia, Comunità Energetiche Rinnovabili, energie pulite e rinnovabili passando per le potenzialità/vulnerabilità del territorio che devono essere comprese a pieno, soprattutto alla luce dei fenomeni meteorologici intensi di maggio 2023, per essere risolte o quantomeno mitigate, negli strumenti di pianificazione e prevenzione a disposizione dei comuni. Si toccheranno anche temi relativi ai rifiuti, al loro impatto sulle nostre vite e come poterne limitare la produzione". Dei primo incontri, a partire da gennaio, ne sarà data comunicazione mediante i canali istituzionali dell’Ente.