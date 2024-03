Comunità solare di Forlì, come funziona? "In un anno ho risparmiato 300 euro nella bolletta della luce"

“In un solo anno ho risparmiato 300 euro nella bolletta dell’energia elettrica”. Lo racconta Alessandro Ronchi, storico esponente ecologista dei Verdi (ora 'Alleanza Verdi Sinistra'), informatico 43enne residente a Forlì, che fa parte di una delle 17 famiglie forlivesi che hanno aderito al progetto della Comunità Solare di Forlì nato nel marzo del 2023, finalizzato a creare una comunità solare in città che possa scambiarsi energia fotovoltaica autoprodotta, con vantaggi sui costi e per l'ambiente.

“Un anno fa sono entrato nella comunità energetica dopo aver ascoltato una conferenza del professore Leonardo Setti – afferma Ronchi –: l’ho trovata molto interessante e soprattutto veniva incontro alle mie esigenze. Stavo infatti già valutando di fare modifiche importanti nella mia abitazione per risparmiare energia come ad esempio acquistare una pompa di calore non potendo installare i pannelli solari sul tetto e questa soluzione mi sembrava la migliore che sposasse le mie esigenze”.

Cosa occorre per aderire alla comunità solare?

“Bisogna acquistare uno smart meter, ovvero un apparecchio che si installa nella presa della corrente e che dialoga con il contatore per leggere i consumi. Questo apparecchio ha un costo di 400 euro, perché se anche l’associazione è no profit ci sono comunque persone che lavorano al suo interno, una cifra che viene poi ripagata nel corso dei mesi con il consumo energetico”.

Come riesce ad avere energia fotovoltaica nella sua abitazione?

“Lo smart meter è collegato tramite wi-fi e dialoga con il sistema della comunità solare, indicandomi tramite l’app e il sito, l’orario in cui viene immessa in rete l’energia dai pannelli e così si innesca un guadagno sia economico che energetico. Colui che ha il pannello solare rivende l’energia e guadagna ulteriori 15 cent a KW aderendo alla comunità e io ho 25 cent in meno al KW usufruendone”.

Ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita per usufruire di questi vantaggi?

“Semplicemente programmo e uso gli elettrodomestici nei momenti della giornata in cui i pannelli solare sono maggiormente in uso, che è ovviamente durante il giorno, mentre la notte quando non sono in funzione. Ovviamente non sono vincolato e se ho esigenza di utilizzare la lavatrice la notte, la posso tranquillamente far andare, anche se chiaramente non avrò vantaggi energetici. Questo progetto di scambio di energia fotovoltaica lo ritengo un’ottima soluzione per risparmiare e per utilizzare le energie rinnovabili”.