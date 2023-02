Comunità Solari e le opportunità per i cittadini: se ne parla in un incontro

Martedì alle ore 20,30 presso la scuola Aurelio Saffi, viale Spazzoli n. 67, Forlì, i Comitato di Quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori, Bussecchio, Ronco e Musicisti Grandi Italiani, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo numero 6 “Silvio Zavatti”, il Tavolo Associazioni Ambientaliste di Forlì e l’Associazione Genitori della Scuola Saffi, hanno organizzato un pubblico incontro sul tema “Comunità Solari e necessità per il clima, grandi opportunità per il cittadino”. Sarà presente alla serata, l’assessora ai Servizi Educativi e Scuola del Comune di Forlì, Paola Casara. Relazionerà il professore Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna, presidente delle Comunità Solari. L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti.