"Con i prof e i miei compagni abbiamo creato un clima stimolante": il centista Nicolò racconta il suo cammino all'Itaer

Il 19enne Nicolò Paganini è tra i diplomati con il massimo dei voti al "Marconi" di Forlì. Si descrive come "una persona curiosa, determinata e generosa. Durante gli anni scolastici, ho sempre cercato di dare il massimo, impegnandomi con passione in tutto ciò che ho fatto. Mi piace lavorare in squadra e affrontare nuove sfide, sia a livello personale che scolastico. Tra le mie passioni ci sono il calcio, sport che ho praticato per un paio d'anni, i motori, con particolare interesse per le auto da corsa come la Formula 1 e le competizioni di Le Mans, e la palestra, dove mi alleno regolarmente per mantenermi in forma".

Come è stato l'ultimo anno scolastico?

"L'ultimo anno scolastico è stato intenso e ricco di emozioni. Con i miei compagni e i professori abbiamo creato un ambiente molto piacevole e stimolante. Nonostante la pressione della maturità, che negli ultimi mesi si è fatta più intensa, quest'ultimo anno è stato il migliore dei cinque trascorsi".

Tornando indietro nel tempo, come mai ha scelto l'indirizzo di Elettronica?

"Ho scelto l'indirizzo di elettronica per il mio interesse verso le nuove tecnologie. Fin da piccolo sono sempre stato affascinato dal funzionamento degli apparecchi elettronici e dalle innovazioni tecnologiche. Inoltre, l'Elettronica offre una vasta gamma di opportunità".

Come è stato il suo rapporto con i docenti?

"Il mio rapporto con i docenti è stato estremamente piacevole. Si sono sempre mostrati disponibili nel fornire supporto e aiuto. Ho apprezzato profondamente la loro passione nel trasmettere conoscenze e il loro impegno nel garantire il nostro successo. Hanno contribuito a creare un clima in classe molto calmo e piacevole, favorevole allo studio e al dialogo aperto".

E con i suoi compagni di classe?

"Con i miei compagni di classe ho instaurato un ottimo rapporto. Abbiamo frequentemente lavorato in gruppo, collaborando nel condividere idee e nell'aiutarci reciprocamente in preparazione di verifiche e interrogazioni. Questo spirito di collaborazione ci ha uniti nel superare le sfide dell'anno scolastico, permettendoci di crescere sia personalmente che scolasticamente. Insieme, abbiamo creato un ambiente di studio stimolante e supportivo, che ha giocato un ruolo fondamentale nel mio anno scolastico".

Come ha vissuto la maturità? E' stata una prova difficile?

"La maturità è stata sicuramente una prova impegnativa, ma anche un'esperienza formativa. Ho dedicato molto tempo alla preparazione, affrontando ogni materia con grande serietà e impegno. Nonostante lo stress e la pressione, ho cercato di mantenere la calma e di organizzare il mio studio in modo efficace. Finire gli esami è stata una grande liberazione, un momento di soddisfazione".

Si aspettava di diplomarsi con tanto di lode?

"Sinceramente, all'inizio no. Prima di iniziare la maturità, pensavo che raggiungere il 100 fosse possibile, ma ottenere la lode mi sembrava un obiettivo molto arduo e ambizioso. È stato solo dopo aver ricevuto i risultati delle due prove scritte che ho cominciato a considerare la possibilità di uscire con la lode. È stata una sfida stimolante, ma superarla con successo mi ha dato grande soddisfazione e ha rafforzato la mia fiducia nelle mie capacità".

Cosa c'è dietro questo risultato?

"Dietro questo risultato c'è sicuramente tanto impegno, passione e determinazione. Ho sempre cercato di studiare in modo approfondito, evitando di limitarmi alla memorizzazione e concentrandomi invece sulla comprensione profonda delle materie. Questo approccio mi ha permesso di padroneggiare le basi, il che ha reso più facile e sereno l'affrontare gli anni scolastici. Inoltre, il supporto costante dei miei docenti e il lavoro di squadra con i miei compagni di classe hanno giocato un ruolo fondamentale".

Quali sono i progetti per il futuro?

"Per il futuro continuerò il mio percorso di studio, e questo sarà in Ingegneria e scienze informatiche a Cesena, dove sono già stato immatricolato".