Con la Giornata dell'Albero prende forma il bosco urbano di Santa Maria Nuova

In occasione della Giornata dell'Albero, il Comune di Bertinoro ha avviato le piantumazioni del bosco urbano di Santa Maria Nuova in Via Scozza, progettato da “Studio Verde” di Forlì e realizzato dalla ditta Cta di Premilcuore, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. "Il bosco di oltre 15 mila metri quadrati è stato progettato secondo le direttive contenute nel Bando regionale “Mettiamo radici per il futuro" - dettaglia l'assessora Sara Londrillo -. Sono previsti corridoi a prato che separeranno diverse aree boscate e percorsi interni fruibili".

"È prevista la piantumazione in totale di 1884 piante di specie forestale scelte dall’ “Elenco Piante Forestali” allegato al bando regionale - prosegue -. È inoltre previsto un impianto di irrigazione fine a soddisfare le esigenze idriche delle specie forestali. Il bosco urbano di Santa Maria Nuova costituisce un primo tassello di quanto previsto negli strumenti urbanistici per la creazione di cinture verdi intorno ai centri abitati di pianura”.

"Siamo consapevoli dell'importanza di piantumare sempre più alberi nel nostro territorio, infatti boschi e alberi di città e altri spazi verdi come parchi e prati contribuiscono in modo significativo al miglioramento della qualità di vita negli spazi urbani regolando la temperatura, fungendo da filtro contro gli inquinanti atmosferici e immagazzinando Co2 e acqua piovana - osserva la sindaca Gessica Allegni -. Inoltre favoriscono la biodiversità vegetale e costituiscono spazi vitali importanti per la fauna".