Concerti di Al Bano e Romina ed altri artisti, organizzatore di eventi condannato per l'azienda di catering non pagata

E' stato condannato a un anno di reclusione per truffa oltre a una provvisionale di 6mila euro il 66enne Willer Dolorati che, nell'estate del 2018, organizzò il Beat Village alla Darsena di Rimini che si concluse in un pandemonio quando saltò il concerto di Albano e Romina. Tuttavia lo stesso pubblico ministero, che aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato ravvisando un errore nel capo di imputazione, ha chiesto la trasmissione degli atti nuovamente alla Procura di Rimini per l’eventuale riformulazione dell'accusa in appropriazione indebita.

Si è concluso così il processo di primo grado nei confronti dell'impresario ritenuto colpevole di aver raggirato una ditta di catering di Forlì. Secondo le accuse Dolorati aveva prospettato all'azienda importanti guadagni dalla vendita di cibi e bevande in occasione dei concerti degli artisti più importanti del cartellone, tra cui Tony Hadley, Albano e Romina, Renzo Arbore e Loredana Bertè, ma le esibizioni erano poi saltate. La ditta, costituitasi parte civile attraverso l’avvocato Max Starni del Foro di Forlì, versò alla società organizzatrice dell’evento, di cui il 66enne era legale rappresentante, un primo assegno da 10mila euro a titolo di caparra e un secondo da 30mila come deposito cauzionale all’atto della sottoscrizione del primo contratto. Il difensore di Dolorati, l’avvocato Antonio Balestrieri del Foro di Salerno, ha annunciato ricorso in appello.