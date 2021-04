Concerto di Pasqua in streaming: anche gli anziani delle Cra online per ascoltare il tenore Pietro Picone

Domenica 4 aprile, nel Duomo di Modigliana, il tenore Pietro Picone e il maestro Alceste Neri al pianoforte hanno eseguito arie sacre, canzoni napoletane e melodie italiane e straniere. Per il secondo anno consecutivo, il concerto di Pasqua, causa disposizioni antiCovid si è svolto a porte chiuse, salvo la presenza del sindaco Jader Dardi, della vice sindaco Alice Lancioli e dei due parroci don Massimo Goni e don Stefano Rava.

Il numeroso pubblico che ha seguito il concerto in diretta streaming sulla pagina Facebook I Care Modigliana – con oltre tremila visualizzazioni – era collegato da diverse nazioni (Francia, Spagna Germania…) e da tutta Italia. Quest'anno, l'evento è stato trasmesso per la prima volta in diretta, via smart tv, anche per gli ospiti delle strutture modiglianesi per anziani "Quisisana Modigliana" e "Madonna del Cantone".

Il parroco don Massimo Goni, il sindaco Jader Dardi e la vice sindaco Alice Lancioli hanno consegnato, al termine dell'esibizione, una targa da parte della città di Modigliana, al tenore Pietro Picone, per ringraziarlo per la sua disponibilità e la sua arte a favore dei concittadini. Il tenore ha gradito l'omaggio.

Pietro Picone spiega: "Con don Massimo Goni stiamo valutando di ripetere altri eventi come lo 'Stabat Mater' di Rossini che fu eseguito nel duomo di Modigliana con la presenza di oltre 700 persone". Oltre cento i commenti e i messaggi positivi e i complimenti che il pubblico entusiasta e emozionato durante il concerto di Pasqua ha inviato in diretta su FB a Pietro Picone e gli apprezzamenti e l'affetto che i modiglianesi dimostrano anche di persona al tenore, nei negozi e per le vie del paese.