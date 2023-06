Concerto di Uto Ughi e Paolo Olmi per gli alluvionati: tanti biglietti offerti dalle imprese forlivesi

In occasione del Concerto che il violinista Uto Ughi e il Maestro Paolo Olmi eseguiranno il 14 giugno, a favore delle famiglie danneggiate dalle inondazioni, la risposta del pubblico è stata molto lusinghiera: esauriti in pochi giorni i biglietti “Vip” e quelli di secondo settore sono rimasti solo pochi biglietti del terzo settore al costo di 15 euro. Alcune generose imprese forlivesi hanno voluto contribuire al successo della serata acquistando parecchie decine di biglietti che sono poi stati messi a disposizione delle forze dell'ordine, dei volontari, del personale sanitario e dei ragazzi che con entusiasmo si sono prodigati per pulire le case e le strade e per aiutare quelli che ne avevano bisogno.

Tra queste imprese vanno ricordate Life365 Italy, azienda specializzata nella distribuzione europea di prodotti elettrici i cui titolari Chen Xiaojian e Zhou Xiaowei, di nazionalità cinese, sono molto appassionati di musica e hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla città nella quale vivono e operano da tanti anni. Anche Daniele Versari, forlivese, ha voluto confermare la tradizionale attenzione al territorio di Estados Cafè azienda che produce il vero Espresso Italiano Certificato e che è molto sensibile ai temi della solidarietà. Il Maestro Olmi ha voluto incontrare questi due importanti sponsor e ringraziarli perché attraverso il loro intervento tante persone potranno partecipare, forse per la prima volta, ad un Concerto di musica classica.

Per i "burdel de paciugh", i giovani musicisti e gli abitanti del quartiere Romiti sono ancora disponibili pochi biglietti omaggio che possono essere prenotati inviando una mail a erconcerti1@yahoo.it entro il 10 giugno, specificando un nominativo di riferimento e il numero di biglietti richiesti. Una volta ricevuta la mail di conferma dell’avvenuta prenotazione i biglietti si potranno ritirare nei giorni precedenti lo spettacolo presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri dando il nominativo di riferimento. Per tutti gli altri sono disponibili biglietti di terzo settore al prezzo di 15 euro, scontati a 5 euro per i minori di 14 anni. I biglietti sono disponibili sia su Vivaticket sia presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri.