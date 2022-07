Niente concertone estivo gratuito in piazza Saffi, il Comune rimette l'idea nel cassetto

Nessun concertone estivo in piazza Saffi ad ingresso gratuito, il Comune ripone l'idea nel cassetto. Il progetto era nato all'indomani dell'addio, non privo di strascichi polemici, al festival del videoclip Imaginaction, che si è tenuto in città per due stagioni (la prima del 2020 all'aeroporto sotto forma di drive-in, la seconda del 2021 in piazza Saffi). L'amministrazione aveva fissato una data (il 9 luglio) e un budget (80mila euro) con un bando esplorativo per allettare qualche grande organizzatore di eventi a portare i big della musica in piazza Saffi. Ma non c'è stato niente da fare. "Ci sono state delle proposte - spiega l'assessore al Centro Storico, Andrea Cintorino -, ma tutte largamente oltre il budget, per cui abbiamo deciso di rinunciare. D'altra parte ci sono tanti eventi e un ricco programma dell'Arena San Domenico".

A quanto pare, a risultare determanante, è stata anche l'esplosione di eventi dal vivo e di tournèe di quest'estate, che ha portato i grandi nomi a privilegiare i grandi palchi e gli ingaggi più remunerativi dopo gli anni magri del Covid. Difficile, quindi, organizzare qualcosa che prevedesse inoltre la gratuità al pubblico di piazza Saffi, dove secondo i progetti si sarebbero dovute prevedere 1.500 sedute.

Imaginaction, il festival internazionale del videoclip, aveva portato nel 2020 artisti del calibro di J-Ax, Gigi D'Alessio e Noemi, mentre la seconda edizione venne ospitata in Piazza Saffi alla presenza tra gli altri di Mahmood, Diodato, Cocciante e Fabrizio Moro. Per rimpiazzare l'evento è stato quindi pubblicato alla fine di maggio l'avviso pubblico pubblicato sul portale del Comune di Forlì, con cui si intendeva realizzare "un grande spettacolo musicale di alto standard qualitativo e gratuito a cura di un’emittente radiofonica, nella pregevole cornice di Piazza Saffi".