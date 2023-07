Conto alla rovescia per il concerto di Radio Bruno: come cambierà la viabilità in centro storico

Previste modifiche alla viabilità in occasione del concerto di Radio Bruno Estate previsto in piazza Saffi mercoledì sera. Piazza Saffi chiuderà a partire dalle 14.30 con conseguente interdizione del transito anche del trasporto pubblico e del servizio taxi fino alle 00.30. I corsi principali di accesso a Piazza Saffi saranno percorribili unicamente fino alle immediate adiacenze. Corso della Repubblica è interessato anche dai lavori di Hera nel tratto compreso tra via Cignani e v. San Pellegrino Laziosi per i quali è già stata individuata una modifica della viabilità con apposita segnaletica.